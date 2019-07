Polnischer Biker (38) stürzte in Söll

In das Krankenhaus Kufstein musste am Mittwochnachmittag ein 38-jähriger Motorradfahrer gebracht werden. Der Pole fuhr um 15.45 Uhr mit seiner Gruppe auf der B 173 von Söll in Richtung St. Johann. Er war im hinteren Drittel der Gruppe unterwegs, bremste plötzlich stark ab und stürzte. Er erlitt Verletzungen unbestimmten Grades. (TT.com)