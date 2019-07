Blutender Mann lag auf Straße in Innsbruck: Zeugen gesucht

Innsbruck – Ein mutmaßlicher Fahrradunfall beschäftigt derzeit die Innsbrucker Polizei: Ein Radfahrer entdeckte am Donnerstag gegen 23.20 Uhr in der Gumppstraße (auf Höhe des Hauses Nr. 67) in Pradl einen am Boden liegendenden Mann. Dieser war stark alkoholisiert und wies mehrere blutende Wunden auf.

Der Verletzte kann sich an den Vorfall offenbar nicht erinnern. Gegenüber der Polizei gab der Mann an, dass er sich nur erinnern könne, mit dem Fahrrad auf der Gumppstraße in Richtung Westen gefahren zu sein. Ein Fahrrad konnte jedoch trotz intensiver Suche nicht gefunden werden, berichtet die Polizei.

Zeugen eines etwaigen Fahrradunfalles werden ersucht, sich bei der Verkehrsinspektion Innsbruck (Tel. 059133/7591) zu melden. (TT.com)