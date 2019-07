Kollision in Radfeld: Vier Frauen bei Verkehrsunfall verletzt

Radfeld – Zu einem Verkehrsunfall mit vier Verletzten kam es am Freitag in Radfeld. Ein 38-jähriger Mann war kurz nach 18 Uhr mit dem Auto auf der Tiroler Straße (B171) in Radfeld in Richtung Brixlegg unterwegs. Beim Gewerbegebiet Maukenbach wollte der Mann nach rechts in die Nebenfahrbahn einbiegen. Eine 60-jährige Pkw-Lenkerin dahinter konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen und krachte in den Pkw des 38-Jährigen.

Die 60-Jährige und ihre drei Begleiterinnen im Alter zwischen 62 und 85 Jahren wurden bei der Kollision verletzt und mussten ins Krankenhaus nach Kufstein gebracht werden. Der 38-jährige Pkw-Lenker blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Schaden. (TT.com)