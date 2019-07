Traktor stürzte 200 Meter ab: 43-Jähriger konnte rechtzeitig abspringen

Kramsach – Riesiges Glück hatte am Freitagnachmittag ein 43-jähriger Tiroler in Kramsach. Der Mann war gegen 16 Uhr mit seinem Traktor samt mit Holz beladenem Anhänger auf einem Forstweg in Wittberg unterwegs. Plötzlich kam das Fahrzeug aus bisher ungeklärter Ursache vom Weg ab. Der Mann konnte noch abspringen bevor der Traktor 200 Meter Richtung Aschauer Straße abstürzte. Der 43-Jährige blieb unverletzt. An dem Traktor entstand Totalschaden.

15 Mann der Freiwilligen Feuerwehr Kramsach waren mithilfe eines weiteren Traktors mehrere Stunden mit den Bergearbeiten beschäftigt, ehe das beschädigte Fahrzeug auf einen Lkw verladen werden konnte. Die Aschauer Straße war aus diesem Grund immer wieder kurzzeitig gesperrt. (TT.com)