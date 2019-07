Imst – In der Rosengartenschlucht in Imst ist eine 34-jährige am Montagnachmittag von einem volleyballgroßen Felsbrocken am Kopf getroffen worden. Die Deutsche erlitt eine stark blutende Wunde am Schädel, war jedoch ansprechbar. Passanten versorgten die Frau und begleiteten sie aus der Gefahrenzone.

Die Verletzte wurde mittels Tau geborgen und ins Krankenhaus nach Zams geflogen. Die Schlucht wurde bis auf Weiteres gesperrt. (TT.com)