Drei Verletzte bei Fahrzeugabsturz auf Forstweg in Fließ

Fließ – Drei Holzarbeiter stürzten am Dienstagnachmittag mit einem Auto von einem Forstweg in Fließ in ein steiles Waldstück. Der 53-jährige Fahrer war auf dem Weg von Puschlin in Richtung Gufer in einer Linkskurve mit dem rechten Vorderrad über den Rand des Weges geraten. Das Fahrzeug stürzte in der Folge rund 20 Meter ab und blieb in einer Baumgruppe hängen. Die drei Insassen schlugen die Windschutzscheibe ein und konnten sich so selbst aus dem Wrack befreien.

Der 53-jährige Lenker und sein 52-jähriger Beifahrer erlitten bei dem Unfall Kopfverletzungen und wurden nach der Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus Zams geflogen. Ein 34-Jähriger, der ebenfalls im Auto war, wurde leicht am Kopf verletzt – er wurde mit dem Rettungsauto ins Krankenhaus Zams gefahren. Das völlig demolierte Auto musste von der Feuerwehr Fließ geborgen werden. (TT.com)