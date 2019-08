Feuer brach in Kellergeschoß in Buch aus

Am Donnerstag gegen 22 Uhr wurde in Buch die Feuerwehr alarmiert. In einem Kellergeschoß einer unbewohnten Wohnung war Feuer ausgebrochen. Es kam zu starker Rauchentwicklung. 46 Feuerwehrleute der Freiwilligen Feuerwehr Buch standen im Einsatz und konnten de Brand rasch löschen. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Brandursache, sowie die Schadenssumme sind noch nicht bekannt. (TT.com)