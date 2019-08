Deutscher Motorradfahrer bei Unfall beim Reintaler See verletzt

Am Freitag gegen 18.40 Uhr fuhr ein 53-Jähriger mit seinem Motorrad auf der Unterinntalstraße L211 von Kramsach in Richtung Breitenbach. Dabei kam er in einer Rechtskurve ohne Fremdverschulden zu Sturz und schlitterte mit dem Motorrad in den nach der Kurve befindlichen Parkplatz „Reintaler See“. Dabei prallte er mit seinem Motorrad am Ende noch gegen ein Verkehrsschild und dieses sowie einen Leitpflock schwer beschädigte.

Nach der Erstversorgung durch den Notarzt und der Rettung Kramsach wurde der Deutsche mit Verletzungen unbestimmten Grades mit der Rettung in das Krankenhaus Kufstein eingeliefert. (TT.com)