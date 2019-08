Teelicht setzte in Schönwies Essecke in Brand

Schönwies – Eine offenbar nicht ganz ausgeblasene Kerze setzte am Freitagabend in einem Einfamilienhaus in Schönwies eine Essecke in Brand. Wie die Polizei berichtet, blies der 16-jährige Sohn das Teelicht in der Laterne am Fensterbrett hinter der Essecke aus, bevor er die Küche verließ. Offenbar war die Kerze jedoch nicht richtig ausgeblasen und die Laterne dürfte umgekippt sein.

Der Vater nahm gegen 21.30 Rauchgeruch wahr und entdeckte die brennende Eckbank und den Vorhang. Dem Sohn gelang es schließlich, den Brand mit einem Feuerlöscher zu löschen. Verletzt wurde niemand. Die Eckbank und der Vorhang wurden beschädigt, zudem ging eine Fensterscheibe zu Bruch. Die Freiwillige Feuerwehr Schönwies war mit zwei Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften ausgerückt. (TT.com)