Munitionslager in Sibirien explodiert: Mindestens vier Verletzte

In einem Munitionslager des russischen Militärs nahe der sibirischen Großstadt Krasnojarsk ist es zu einer heftigen Explosion gekommen. Es seien mindestens vier Menschen dabei verletzt worden, darunter auch ein Kind, meldete die Agentur Interfax unter Berufung auf örtliche Behörden am Montag.

An zwei Stellen in dem Lager sei Feuer ausgebrochen, an denen rund 40.000 Artilleriegeschosse deponiert waren, hieß es. Mehrere Hundert Bewohner seien im Umkreis von 20 Kilometern in Sicherheit gebracht worden. Die Ursache war zunächst unklar. Auf Bildern war eine gigantische Rauchwolke zu sehen, die in den Himmel schoss. (APA/dpa)