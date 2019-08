Einparkmanöver außer Kontrolle: 75-Jährige demolierte zehn Autos

Zehn beschädigte Autos und ein Schaden in fünfstelliger Höhe sind das Ergebnis eines einzigen Einparkversuchs in Magdeburg. Eine 75-Jährige will dort ihre Parkposition korrigieren und verliert dabei völlig die Kontrolle. Nach dem Unfall kann sie sich an nichts erinnern.