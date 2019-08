Unfall mit Kinder-Radanhänger in Salzburg

Salzburg – In Salzburg hat sich am späten Dienstagnachmittag ein Unfall zweier Radfahrer samt Kinderanhänger ereignet. Die beiden stießen am Ignaz-Rieder-Kai in Salzburg seitlich zusammen, teilte die Salzburger Polizei am Mittwoch mit. Die 46-jährige Radfahrerin mit ihrem im Kinderanhänger mitfahrenden Kind blieben unverletzt.

Der ebenfalls beteiligte Radfahrer, ein 48-jähriger Flachgauer, wurde verletzt und ins Unfallkrankenhaus nach Salzburg gebracht. Durchgeführte Alkovortests verliefen negativ. Die Radfahrer trugen Fahrradhelme.

Der Unfall ereignete sich nur zwei Tage nach dem tragischen Verkehrsunfall mit einem Fahrradanhänger auf der B19 in Hausleiten (Bezirk Korneuburg), bei dem am Sonntagabend zwei Kleinkinder (knapp zwei und vier Jahre alt) getötet worden sind. In diesem Fall laufen intensive Ermittlungen. (APA)