Flutsch und weg: Kleiner Bub fiel in einen Schacht in China

Zunyi – Ein kleiner Junge in China ging spazieren und trat auf einen defekten Gully-Deckel. Der Bub fiel in den Schacht. Ein Mann konnte ihn aber gleich wieder rausziehen, er hatte nur einige blaue Flecken an den Füßen, ansonsten ist dem Bub nichts passiert. Die Polizei sperrte den Unfallssort dann gleich ab.

