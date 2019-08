16-Jährige stürzte bei Biberwier mit Mountaincart in Bachbett

Biberwier – Eine Fahrt mit einem so genannten Mountaincart in Biberwier endete am Donnerstag für eine 16-Jährige im Krankenhaus. Die junge Urlauberin hatte sich das dreirädige Gefährt ausgeliehen und fuhr vom Gasthof Sunnalm auf einer Forststraße talwärts. In einer Linkskurve kam die Niederländerin vom Weg ab.

Das Fahrzeug durchschlug einen Netzabsperrung und stürzte etwa zwei Meter tief in ein Bachbett. Die 16-Jährige erlitt schwere Beinverletzungen. Sie wurde von der Bergrettung Ehrwald geborgen und mit dem Notarzthubschrauber in das Krankenhaus Reutte gebracht. (TT.com)