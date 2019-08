Matrei i. O. – Ein Glimmbrand ist am Sonntag gegen 21.50 Uhr im Lagerraum eines Doppelhauses in Matrei in Osttirol ausgebrochen. Die Feuerwehr Matrei iO rückte mit 20 Mann und fünf Fahrzeugen an und konnte den Brand rasch unter Kontrolle bringen.

Zu einem Schaden am Gebäude ist es nicht gekommen, verletzt wurde niemand. Der Glimmbrand dürfte im Bereich der Förderschnecke einer Hackschnitzelheizung im Lagerraum entstanden sein. (TT.com)