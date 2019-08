26-Jähriger stürzte in der Nacht von Brückengeländer in die Sill

Innsbruck – Fünf Minuten lang schwamm ein 26-jähriger Niederländer in der Nacht auf Dienstag gegen die Strömung der Sill an, bis er sich schließlich ans Ostufer retten konnte. Der Mann hatte sich laut Polizei gegen 1 Uhr auf das Geländer der Schenkerbrücke nahe des Gasthauses Bierstindl im Innsbrucker Stadtteil Wilten gesetzt. Er verlor plötzlich das Gleichgewicht und stürzte in den Fluss.

Nachdem er sich ans Ufer gerettet hatte, wurde er von Einsatzkräften der Berufsfeuerwehr und Polizei betreut. Er wurde mit leichten Verletzungen in die Klinik eingeliefert. (TT.com)