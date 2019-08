16-Jähriger in Tannheim bei Sturz mit Mountainbike schwer verletzt

Schwere Verletzungen hat sich am Dienstagnachmittag ein Mountainbiker (16) in Tannheim zugezogen. Der 16-Jährige fuhr gemeinsam mit seinem Vater von der Gappenfeldalpe zum Vilsalpsee talwärts, als er plötzlich stürzte. Dabei verletzte er sich an der linken Schulter und musste vom Notarzthubschrauber in die Klinik nach Reutte geflogen werden. (TT.com)