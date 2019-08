Drei Verletzte bei Canyoning-Unfällen in Auerklamm in Oetz

Oetz – Zu gleich drei Unfällen kam es am Samstag – unabhängig voneinander – bei geführten Canyoning-Touren in der Mittleren Auerklamm in Oetz. Zwei Frauen und ein Mann aus Deutschland mussten mit Verletzungen ins Krankenhaus nach Zams gebracht werden.

Die beiden Frauen verletzten sich im Bereich der sogenannten „Langen Rutsche“ – eine 54-Jährige vor dem Eintauchen am rechten Knie und eine 58-Jährige während des Rutschens an der Wirbelsäule. Während die jüngere über einen Notausstieg von der Bergrettung geborgen werden konnte, musste die Ältere von einem Heli mittels Tau gerettet werden.

Selbiges war bei einem 32-Jährigen der Fall, der als Teil einer 16-köpfigen Gruppe am Vormittag zu einer Tour aufgebrochen war. In einer Gehpassage rutschte der Mann jedoch auf einem Stein aus und verletzte sich an der linken Schulter. (TT.com)