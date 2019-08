20-Jähriger prallte in Schwaz gegen Baum: Schwer verletzt

Schwaz – Bei einem schweren Verkehrsunfall in Schwaz prallte ein 20-jähriger Österreicher in der Nacht auf Montag gegen einen Baum und erlitt dabei schwere innere Verletzungen. Insassen eines anderen Autos versorgten das Unfallopfer und setzten die Rettungskette in Gang.

Der junge Lenker war gegen 3.40 Uhr mit einem nicht zum Verkehr zugelassenen Pkw auf der Tiroler Straße (B 171) von Jenbach in Richtung Schwaz unterwegs. Er dürfte zu schnell unterwegs gewesen sein und geriet plötzlich auf die Fahrbahn. Weil genau in diesem Moment ein Auto entgegenkam, verriss der 20-Jährige das Steuer und prallte gegen einen Baum am Straßenrand. Die Insassen des entgegekommenden Autos reagierten sofort und kümmerten sich um den Verunglückten. Er wurde ins Bezirkskrankenhaus Schwaz eingeliefert.

Die komplette Fahrbahn musste rund eine Stunde lang für den gesamten Verkehr gesperrt werden. Eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet. Im Einsatz standen der Notarzt und die Rettung, die Feuerwehr Schwaz mit fünf Fahrzeugen und 22 Mann, die Polizei sowie der Öamtc. (TT.com)