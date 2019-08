Siebenjähriger stürzt in Sachsen-Anhalt vom Balkon in den Tod

Merseburg – Ein kleiner Bub ist in Merseburg (Sachsen-Anhalt) von einem Balkon im vierten Stock gestürzt und tödlich verunglückt. Der Siebenjährige war offensichtlich allein in der Wohnung, wie die Polizei am Montag in Halle mitteilte. „Das Kind starb trotz schnell eingeleiteter Reanimationsversuche“, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Wie es genau zu dem Unfall kam, werde derzeit ermittelt. Die Polizei ging am Montagvormittag von einem „dramatischen Unglücksfall“ aus. Zuvor hatten die „Mitteldeutsche Zeitung“ und der MDR Sachsen-Anhalt berichtet. (dpa)