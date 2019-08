30 Meter abgestürzt: Schweizerin im Rofangebirge schwer verletzt

Maurach am Achensee – Mit schweren Verletzungen musste eine junge Schweizerin am Samstag in die Klinik Innsbruck geflogen werden. Die 20-Jährige hatte mit ihrem drei Jahre älteren Freund eine Bergtour im Rofangebirge unternommen. Das Paar wollte den „Dalfazer Roßkopf“ besteigen. Unterhalb des Gipfels brach jedoch ein Felsbrocken heraus, an dem sich die Frau gerade mit einer Hand festhielt. Sie verlor das Gleichgewicht und stürzte rund 30 Meter über felsiges Gelände in ein Geröllfeld ab, berichtet die Polizei. Ihr Freund blieb unverletzt. (TT.com)

Rund 30 Meter stürzte die Frau in ein Geröllfeld ab. - ZOOM.TIROL