Biker (29) stürzte in Lermoos und rutschte 20 Meter über die Straße

Lermoos – Ein deutscher Motorradfahrer musste am Samstagnachmittag ins Krankenhaus Reutte geflogen werden. Der 29-Jährige war gegen 15.40 Uhr auf der L71 von Lermoos kommend in Richtung Biberwieder unterwegs, als er in einer Linkskurve ins Schleudern geriet. Er stürzte, rutschte noch etwa 20 Meter über die Straße und fiel über eine Böschung in den Straßengraben. Laut Polizei wurde der Mann unbestimmten Grades verletzt. Am Motorrad entstand ein erheblicher Schaden. (TT.com)