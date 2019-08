Mountainbiker in Osttirol bewusstlos aufgefunden

Lienz – Am Samstag gegen 16.15 Uhr fuhr ein 29-Jähriger mit seinem Mountainbike über den sogenannten „Alban Lakata Trail“ am Hochstein in Lienz talwärts. Der Mann kam aus unbekannter Ursache zu Sturz und blieb bewusstlos liegen. Vorbeikommende Radsportler leisteten Erste Hilfe und setzten die Rettungskette in Gang. Der 29-Jährige wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades mit dem Notarzthubschrauber in das BKH Lienz geflogen. (TT.com)