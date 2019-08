Kollision mit Van: Biker (59) in Gerlos schwer verletzt

Gerlos – In die Klinik Innsbruck musste am Sonntagmittag ein deutscher Biker geflogen werden. Der 69-Jährige war auf der Gerlosbundesstraße (B 165) mit einem entgegenkommenden Van kollidiert und hatte sich schwer verletzt. In dem Mietauto saß eine arabische Familie, sie blieb unversehrt.

Kurz vor 13 Uhr war der Motorradfahrer aus bisher unbekannter Ursache in einer langgezogenen Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn geraten, berichtet die Polizei. Beide Fahrzeuge wurden schwer beschädigt. Die Gerlosbundesstraße war für rund 30 Minuten komplett gesperrt, für weitere 90 Minuten erschwert passierbar. (TT.com)