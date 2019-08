Katze rannte über die Straße: Radler in Fritzens schwer verletzt

Eine Katze wurde am Sonntagvormittag einem deutschen Rennradfahrer zum Verhängnis. Der 48-Jährige war gegen 10.45 Uhr auf dem Bärenbachweg in Fritzens talwärts unterwegs, als plötzlich direkt vor ihm eine Katze über die Straße rannte. Er konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen oder ausweichen und kollidierte mit dem Tier. Der Mann stürzte auf die Straße und wurde schwer verletzt in die Klinik Innsbruck eingeliefert. (TT.com)