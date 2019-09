14-jähriger E-Bike-Fahrer bei Kollision in Telfs schwer verletzt

Telfs – Gegen 17.15 Uhr kam es am Sonntag zu einem schweren Verkehrsunfall in Telfs. An der Kreuzung Birkenbergstraße/Spridrichstraße im Ortsteil St. Georgen kollidierte ein 14-jähriger E-Bike-Fahrer mit einem Auto, das von einem 42-Jährigen gelenkt wurde. Der Jugendliche wurde auf die Straße geschleudert und schwer verletzt.

Der genaue Unfallhergang ist noch Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. Der 14-Jährige wurde mit der Rettung in die Innsbrucker Klinik eingeliefert, der Autolenker blieb unverletzt. (TT.com)