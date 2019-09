Trümmer und Trauer in St. Jodok: Angebohrte Gasleitung offenbar Ursache

Vals, St. Jodok — Wie die Knochen eines riesigen Gerippes ragen die dunklen Dachbalken in den grauen Himmel über St. Jodok. Rauch steigt auf, ein beißender Geruch hat sich über den Ort gelegt. Die Flammen, die kurz zuvor noch aus dem Gebäude loderten, sind so weit eingedämmt, dass Feuerwehrleute am Schuttkegel damit begonnen haben, die Trümmer nach einer noch als vermisst geltenden Frau zu durchsuchen. Ein Kran hebt ein Gewirr aus Leitungen, Betonbrocken und verkohltem Holz vom Geröllhügel, dann suchen die Helfer mit einem speziellen Verschüttetensuchgerät — einer Kamera an einer Stange — die Hohlräume nach der 91-Jährigen ab. Laut Augenzeugenberichten hatte sie es nicht mehr rechtzeitig geschafft, sich aus dem Bauwerk zu retten.



„Plötzlich habe ich diese riesige Stichflamme gesehen"



Es war Montagvormittag gegen 11.20 Uhr, als eine gewaltige Explosion den Ort in der Gemeinde Vals erschütterte. „Ich habe einen Schutzengel gehabt. Zwei Minuten vorher war ich noch in dem Geschäft", erzählt Christine Eller und schaut ungläubig zum völlig zerstörten Gebäude hinüber. „Als ich mit dem Einkauf fertig war und an dem Geschäft vorbeigehen wollte, hat mich plötzlich ein Arbeiter aufgefordert, auf die andere Straßenseite zu gehen. Wegen eines Gaslecks", erinnert sie sich. „Kurz darauf hat es diesen gewaltigen Knall gegeben."

Am frühen Abend konnte „Brand aus“ gegeben werden, Brandwache wurde allerdings die ganze Nacht über gehalten. - Thomas Boehm / TT

Die Explosion ließ Fenster bersten, riss Mauern ein und brachte Decken zum Einsturz. Glassplitter und Trümmer wurden Dutzende Meter weit durch die Luft geschleudert und landeten teilweise auf der anderen Seite des Valser Baches auf einer Wiese. Marianne Gatt war eine der Ersten, die am Ort des Unglücks vorbeikamen. „Zuerst war da der ganze Rauch. Und dann plötzlich habe ich diese riesige Stichflamme gesehen", erzählt sie. Kurz darauf wurde Alarm ausgelöst und ein Großeinsatz der Rettungskräfte lief an.

Drei Fragen an den Bürgermeister Der Bürgermeister der Gemeinde Vals, Klaus Ungerank, über das Unglück in St. Jodok und das weitere Vorgehen. 1. Wie haben Sie von dem Unglück erfahren? Ich war gerade in der Arbeit in Seefeld, als ich darüber informiert wurde. Da bin ich sofort hergefahren. Der Knall muss gewaltig gewesen sein. Mir wurde erzählt, dass man ihn bis weit in die Täler zurück, bis hinein nach Vals und Schmirn gehört haben soll. 2. Wie werden die Betroffenen und Familien betreut und versorgt? Die Verletzten wurden in die Krankenhäuser eingeliefert. Wir haben für alle Betroffenen der drei Familien bereits Ersatzquartiere organisieren können. Nach derzeitigem Stand haben acht Menschen durch die Explosion ihr Dach über dem Kopf verloren — und wie es derzeit aussieht auch tragischerweise eine 91-jährige Frau das Leben. 3. Wie geht es nun hier weiter? Was passiert mit dem Gebäude? Die Explosion war verheerend. Die Schäden an dem Bauwerk sind derart massiv, dass es nicht zu retten sein wird. Man wird wohl alles abreißen müssen. Das Interview führte Nikolaus Paumgartten

Tigas: "Noch nicht restlos geklärte Ursache"

Vorherrschend ist nun die Frage, wie es zu dem Unglück kommen konnte. Vonseiten der Polizei hieß es am Dienstag, dass eine angebohrte Gasleitung, etwa sechs bis sieben Meter vom Unglücksort entfernt, letztlich zur Explosion geführt habe. Die Gasleitung sei am späten Montagabend freigelegt worden. Man habe die Stelle gefunden, an der sich der Bohrkopf bei durchgeführten Bohrungen befunden hat, hieß es. In einem Nachbarhaus sollte ein neuer Gasanschluss gelegt werden. Der Bohrkopf traf laut den Erkenntnissen der Exekutive die Gasleitung und bohrte sie an. An dieser Stelle sei das Gas entwichen und durch den Boden in das Wohnhaus eingedrungen.

- Thomas Boehm / TT

Der Tiroler Energieversorger Tigas bestätigte, dass eine Gasleitung durch Bohrungen beschädigt worden war. Nahe der Unglücksstelle seien Bohrarbeiten durch ein von der Tigas beauftragtes Spezialbauunternehmen für eine Bachquerung zur Vorbereitung des Baus einer Gasleitung durchgeführt worden.

Derzeit sei davon auszugehen, dass die elektronisch überwachte Tiefenbohrung aus "noch nicht geklärter Ursache vom vorgesehenen Trassenverlauf abgewichen ist", so das Unternehmen in einer Aussendung. Unklar sei zudem noch, wie das aus der beschädigten Gasleitung ausgeströmte Gas in das Gebäude, in dem sich der Supermarkt befand, eingedrungen ist. Dieses sei nicht an das Gasnetz angeschlossen. Entsprechende Untersuchungen würden laufen, berichtete das Unternehmen, das von einer "noch nicht restlos geklärten Ursache" für die Explosion sprach. „Die Untersuchungen dazu hat das Landeskriminalamt übernommen", sagt Daniel Mallaun vom Bezirkspolizeikommando Innsbruck-Land.

Tigas: Modernster Sicherheitsstandard

Das in St. Jodok betriebene Leitungssystem verfüge jedenfalls über höchste und modernste Sicherheitsstandards und werde entsprechend den geltenden Vorschriften laufend gewartet und geprüft, wurde betont: "Ein Zusammenhang mit dem Betrieb des Leitungssystems kann nach den gegebenen Umständen daher ausgeschlossen werden". Die Tigas werde die Gemeinde bei ihren Maßnahmen für alle Betroffenen unterstützen und entsprechende Überbrückungshilfen bereitstellen.

Seit gestern Nachmittag sind auch Brandermittler der Polizei vor Ort, am Abend traf ein Sondereinsatzkommando des Innenministeriums in St. Jodok ein. Mallaun: „Dieses ist auf derartige Zwischenfälle spezialisiert."

Sobald die Suche nach der vermissten 91-Jährigen beendet und die Umgebung etwa vor einsturzgefährdeten Mauerresten gesichert sei, werde laut Mallaun mit der genauen Ursachenforschung begonnen. „Dazu muss auch an jener Stelle gegraben werden, an der die Bauarbeiten durchgeführt wurden." Die Ermittlungen gestalten sich schwierig, sind aufwändig. Es ist unklar, ob heute mit ersten Ergebnissen zu rechnen ist.

Bei der Explosion wurden insgesamt elf Personen verletzt. Ein Mann soll anschließend noch versucht haben, die 91-jährige Frau aus dem Gebäude zu retten. Sie wohnte oberhalb des Geschäftes und soll bei der Explosion eingeklemmt worden sein. Weil das Gebäude aber bereits in Vollbrand stand, musste der Rettungsversuch abgebrochen werden, sagt ein Sprecher der Polizei. Laut dem Valser Bürgermeister Klaus Ungerank soll es sich bei dem Mann um den Sohn der 91-jährigen Frau handeln. Er betrieb das Geschäft im Erdgeschoß und ist einer der elf Verletzten.

In den Trümmern wurde am Nachmittag fieberhaft nach der vermissten Frau gesucht. - zeitungsfoto.at

Suche nach Vermisster wird fortgesetzt

Neun von ihnen mussten in die Krankenhäuser gebracht werden, fünf mit Rauchgasvergiftungen ins LKH Hall. Von jenen vier Personen, die in die Innsbrucker Klinik eingeliefert wurden, wurde eine schwer verletzt im Schockraum behandelt, sie befindet sich jedoch laut einem Klinik-Sprecher außer Lebensgefahr.

Kurz vor 17 Uhr ist der Schutthaufen im Zentrum des Unglücks Schicht für Schicht abgetragen — von der Vermissten fehlt jedoch weiterhin jede Spur. Die Einsatzkräfte machen sich deshalb daran, den Schutt noch einmal nach Hinweisen auf die Frau zu durchsuchen — bis Dienstagmorgen allerdings ohne Erfolg. Die Suche wurde gegen Mitternacht abgebrochen und soll heute fortgesetzt werden. (np, TT.com)