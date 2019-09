Brand in Waschküche: 30 Personen aus Rieder Hotel evakuiert

Ried i. O. – Schrecksekunde für 30 Hotelgäste und -angestellte mitten in der Nacht in einem Hotel im Oberinntal: Wegen eines Glimmbrandes mussten sie gegen 1.40 Uhr in Sicherheit gebracht werden. Ein Rauchmelder hatte einen Brand gemeldet, der von der Waschküche des Hotels ausging.

Der 58-jährige Nachtportier stellte eine starke Rauchentwicklung fest und setzte einen Notruf ab. Sofort rückten die Feuerwehren Ried und Pfunds an, die einen Glimmbrand an der Waschmaschine entdeckten und sofort löschten. Aufgrund des intensiven Rauches mussten die Waschküche und die Flure des Hotels durch die Feuerwehr belüftet werden. ZBei dem Brand wurde zum Glück niemand verletzt. Es entstand Sachschaden in derzeit noch unbekannter Höhe. (TT.com)