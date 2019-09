Zwei Tote bei Absturz von Achterbahn-Wagen in Mexiko-Stadt

Mexiko-Stadt – In Mexiko sind beim Absturz eines Achterbahn-Wagens zwei Männer ums Leben gekommen. Der Wagen entgleiste nach Behördenangaben am Samstagabend im beliebten Vergnügungspark La Feria in Mexiko-Stadt und stürzte rund zehn Meter in die Tiefe. Zwei Frauen wurden bei dem Unglück verletzt, eine von ihnen lebensgefährlich.

Der Unfall wurde nach ersten Erkenntnissen durch einen mechanischen Schaden an dem Wagen verursacht. Der Freizeitpark erklärte auf Twitter sein „tiefes“ Bedauern über den „schrecklichen Unfall“. Die bei Familien beliebte Anlage wurde vorerst für Besucher geschlossen. (APA/AFP)