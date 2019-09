Teenager stürzte auf Singletrail in Rohrberg: Bergrettung rückte aus

Rohrberg – Der Sturz eines jungen Bikers auf dem Singletrail in Rohrberg machte am Sonntagvormittag einen Einsatz der Bergrettung Zell am Ziller notwendig. Weil der Hubschrauber an der Unfallstelle weder landen noch eine Taubergung durchführen konnte, mussten die Bergretter den verunglückten Urlauber weiter talwärts bringen, um ihn dort an die wartende Notarzthubschrauber-Mannschaft zu übergeben.

Der Unfall passierte kurz nach 11 Uhr: Der Bub war gemeinsam mit einem Freund und seinen Eltern aus unbekannten Gründen auf dem Singletrail zu Sturz kam. „Er dürfte ausgerutscht sein und hat sich am Sprunggelenk verletzt“, erzählt Werner Stadler von der Bergrettung Zell. Beim Eintreffen der Bergretter kümmerte sich ein Notarzt um den verletzten Teenager. Die sechs Einsatzkräfte der Bergrettung brachten den Buben mit einer Trage weiter talwärts, wo der Hubschrauber bereits wartete. Er lieferte den Verletzten ins Bezirkskrankenhaus Schwaz ein. Gegen 13 Uhr war der Einsatz beendet. (TT.com)