Ginzling – Eine 22-Jährige und ein 25-Jähriger unternahmen am Sonntag gemeinsam eine Bergtour über den Südwestgrat zum 2767 Meter hohen Dristner. Als das Duo wieder abstieg, ging die Österreicherin hinter ihrem Begleiter. Plötzlich kam die junge Frau zu Sturz. Über die Südwestflanke in Richtung des Floitentals fiel sie rund 200 Meter in die Tiefe. Für die 22-Jährige kam jede Hilfe zu spät. (TT.com)

