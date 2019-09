Innsbruck – Am Montag gegen 16.15 Uhr fuhr eine 41-Jährige mit ihrem PKW in Innsbruck auf der Schützenstraße in westlicher Richtung. Als sie gerade ihr Fahrzeug wenden wollte, wurde die 41-Jährige von einem Motorradfahrer überholt. Es kam zum Zusammenstoß, wobei der 45-jährige Biker auf die Fahrbahn geschleudert wurde und sich schwer verletzte.

Er wurde durch die Rettung in die Klinik Innsbruck eingeliefert. (TT.com)