Radfahrer stießt in Innsbruck Fußgänger auf dem Schutzweg nieder

Innsbruck – Am Sonntag gegen 06 Uhr überquerte ein 23-jähriger Österreicher in Innsbruck in Anichstraße auf der Höhe Hausnummer 2 die Fahrbahn auf dem dortigen Schutzweg. Dabei wurde er von einem unbekannten Radfahrer, der von der Maria-Theresien-Straße kam, angefahren und zu Boden gestoßen, wobei er eine schwere Verletzung im Gesicht erlitt. Der Radfahrer setzte seine Fahrt ohne anzuhalten auf der Anichstraße in westliche Richtung fort.

Die Verkehrsinspektion Innsbruck ersucht unter der Telefonnummer 059133/7191 um zweckdienliche Hinweise. (TT.com)