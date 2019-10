Deutsche Urlauberin bei Wanderung im Achental schwer verletzt

Am Dienstag gegen 10.30 Uhr kam eine 70-jährige deutsche Wanderin in Maurach am Achensee beim Abstieg vom Berggasthof Rofan ohne Fremdverschulden zu Sturz. Sie zog sich dabei eine Unterschenkelfraktur zu. Die Verletzte wurde mit dem Notarzthubschrauber geborgen und in das Krankenhaus Schwaz geflogen. (TT.com)