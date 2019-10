Vier Tote nach Brückeneinsturz auf Taiwan geborgen

Taipeh – Nach dem Einsturz einer Brücke im Osten Taiwans sind bis Mittwochmorgen vier Tote geborgen worden. Bei den Opfern handle es sich um ausländische Arbeiter aus Indonesien und den Philippinen, teilte die Notfallzentrale mit. Sie seien in Booten entdeckt worden, die von herabfallenden Brückenteilen getroffen wurden. Zwei Personen galten noch als vermisst.

„Die Suche am Unglücksort wird fortgesetzt“, sagte Transportminister Lin Chia-lun. Die 140 Meter lange Stahlbogenbrücke im Fischerhafen von Nanfangao im Landkreis Yilan war am Vortag aus noch unbekannter eingestürzt. Die Brückenteile stürzten auf mehrere Fischerboote. Neun Menschen, die sich an Bord der Boote befanden, wurden aus dem Wasser gerettet, wie es weiter hieß. Es handle sich um ausländische Arbeiter, die in den Booten auf den Abzug des Taifuns „Mitag“ gewartet hätten. (APA/dpa)

TT-ePaper gratis testen Jetzt kostenlos TT-ePaper lesen, das Test-Abo endet nach 4 Wochen automatisch mehr erfahren Ich bin bereits Abonnent Schritt 1 / 3 In nur 30 Sekunden gelangen Sie zum kostenlosen Test-Abo. E-Mail-Adresse eingeben Weiter