Autofahrer bei Kollision mit Sattelschlepper in Gries schwer verletzt

Gries am Brenner – Bei einer Kollision mit einem Sattelschlepper in Gries am Brenner wurde am Mittwochabend ein 30-jähriger Autofahrer schwer verletzt. Der Mann war auf der Bundesstraße in Richtung Süden unterwegs. Auf einer Kreuzung stieß er aus unbekannter Ursache mit dem Lkw eines 49-jährigen Rumänen zusammen.

Der Autofahrer trug bei dem Unfall schwere Schnittverletzungen im Gesicht und am Oberarm davon. Er wurde nach der Erstversorgung in die Innsbrucker Klinik gebracht. Zum Unfallhergang konnte er bisher nicht befragt werden. Der 49-jährige Rumäne dürfte mit dem Schrecken davongekommen sein. (TT.com)