Motorrad stieß in Höttinger Au mit Auto zusammen: Zeugen gesucht

Die Polizei sucht nach einem Unfall am Mittwochnachmittag in der Höttinger Au nach Zeugen. Gegen 17.30 Uhr war auf der Höttinger Au Straße ein 56-jähriger Mann mit einer 58-jährigen Mitfahrerin auf einem Motorrad in Richtung Osten unterwegs. Er fuhr links an sich stauenden Autos vorbei. Bei einem Parkplatz auf Höhe der Hausnummer 20 bog die Lenkerin eines Autos (57) nach links auf einen Parkplatz ein. Es kam zum Zusammenstoß.

Das Motorrad stürzte zu Boden, die beiden Personen darauf wurden erheblich verletzt. Nun werden Zeugen des Unfalls ersucht, sich an die Polizei zu wenden unter der Nummer: 059133/7591. (TT.com)