Bus kollidierte mit Lastwagen: Mindestens 13 Tote in Kenia

Bei einem Busunfall in Kenia sind mindestens 13 Menschen ums Leben gekommen. Der Bus war am späten Donnerstagabend in Awasi im Westen des Landes mit 51 Passagieren an Bord unterwegs, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

Vorläufige Ermittlungen ergaben, dass der Busfahrer die Kontrolle über das Fahrzeug verlor, auf die gegenüberliegende Spur geriet und dort mit einem Lastwagen frontal zusammenstieß. Elf Passagiere des Busses sowie beide Fahrer seien gestorben. Schwerverletzte seien in umliegende Krankenhäuser gebracht worden – um wie viele Menschen es sich handelte, sagte die Polizei zunächst nicht.

In Kenia und vielen anderen afrikanischen Ländern kommt es immer wieder zu derartigen schweren Verkehrsunfällen. Das liegt oft an den schlechten und nicht beleuchteten Straßen sowie den kaum gewarteten Fahrzeugen. (APA/dpa)