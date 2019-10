Feuer in Schule in Berchtesgaden ausgebrochen, ein Kind verletzt

Berchtesgaden — In einer Volks- und Mittelschule in Berchtesgaden ist in der Nacht auf Freitag ein Feuer ausgebrochen. Ein Kind der Internatsschule habe eine leichte Rauchgasvergiftung erlitten, sagte eine Polizeisprecherin. Es waren 13 Feuerwehren im Einsatz, darunter auch zwei aus Österreich.

Der Brand hat den Schulkomplex erfasst. Die Internatsschüler waren in anderen Gebäudeteilen untergebracht. Um sicherzugehen, dass sich kein Schüler in dem brennenden Teil befindet, wurden die Kinder und Jugendlichen auf einem Platz im Freien versammelt und durchgezählt. Dabei sei ein Kind offenbar durch die Rauchschwaden gelaufen und habe sich dabei die Vergiftung zugezogen. (APA/dpa)