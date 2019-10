85-Jähriger erlitt beim Anschließen von Mischmaschine Stromschlag

Ein 85-jähriger Mann hat am Freitag bei der Inbetriebnahme einer Mischmaschine mit Starkstromaschluss in Mutters einen Stromschlag erlitten. Den Schlag bekam er beim Anschluss der in die Jahre gekommenen Verkabelung. Der 85-Jährige zog sich kleinere Verbrennungen und Herzrhythmusstörungen zu. Er wurde in das Krankenhaus Hall eingeliefert. (TT.com)