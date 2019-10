Flüchtlingsdrama vor Lampedusa: Bisher 13 Tote geborgen

Lampedusa – Ein Boot mit zirka 50 Menschen an Bord ist in der Nacht auf Montag vor Lampedusa gekentert. War zunächst die Zahl der Opfer noch unklar – ist Zahl der Toten ist indessen auf 13 gestiegen. Bei Allen handle es sich um Frauen. Zu den Vermissten würden auch acht Kinder, darunter ein acht Monate altes Baby und seine Mutter zählen, berichteten Überlebende am Montag.

Das Flüchtlingsboot mit etwa 50 Personen an Bord war in der Nacht auf Montag vor Lampedusa gekentert. Die Küstenwache suchte am Montag unter anderem mit Hubschraubern weiter nach Vermissten. Schlechtes Wetter und hohe Wellen erschwerten die Suchaktion. Die bisher 22 geborgenen Überlebenden wurden ans Festland gebracht. Nach etwa 20 Personen wurde laut Medienberichten noch gesucht.

Das Unglück ereignete sich circa eine Seemeile vom Hafen Lampedusas entfernt. Das Wetter hatte sich im Seeraum vor der süditalienischen Insel wesentlich verschlechtert. Die Küstenwache hatte in der Nacht auf Montag einen Hilferuf erhalten und Schiffe zur Rettung der Menschen geschickt.

Die kleine Insel Lampedusa liegt rund 140 Kilometer vor Tunesien und ist derzeit verstärkt Ziel von Migranten, die eigenständig mit seeuntauglichen Booten über das Mittelmeer setzen. Erst am 3. Oktober hatten die Bewohner der Insel wieder der Toten eines großen Unglücks gedacht: 2013 sank ein Schiff vor der Küste, mehr als 360 Migranten starben dabei.

Das Rettungsschiff „Open Arms“ hat indes 40 Migranten im Mittelmeer gerettet. Sie befanden sich an Bord eines Holzbootes. Unter den Geretteten befanden sich auch zwei Kinder, twitterte die spanische Hilfsorganisation „Proactiva Open Arms“. (APA)