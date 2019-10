Mann rammt mit gestohlenem LKW rammt mehrer Pkw, 17 Verletzte

Limburg — Ein Lastwagen ist am Montagabend an einer Ampel in Limburg auf mehrere Fahrzeuge aufgefahren. 17 Menschen seien verletzt worden, teilte die Polizei mit. Eine Person sei „sehr schwer verletzt und in kritischem Zustand", sagte ein Sprecher des Landeskriminalamtes (LKA). Der Fahrer des Lasters wurde festgenommen, auch er wurde laut Polizei verletzt. Die Hintergründe des Vorfalls gegenüber dem Landgericht waren zunächst noch völlig unklar. Die Polizei ermittelte in alle Richtungen und warnte vor Spekulationen.

Zur Frage von Medienvertretern, ob es sich um einen terroristischen Anschlag handeln könnte, sagte der LKA-Sprecher: „Wenn solche Ereignisse passieren, dann ist es Aufgabe der Polizei, natürlich in sämtliche Richtungen alle Möglichkeiten im Blick zu haben. Genau das machen wir. Und wir schließen momentan überhaupt nichts aus."

Mehrere Menschen seien in Autos eingeklemmt worden, sagte ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur. Außer dem Lastwagen seien weitere acht Fahrzeuge in den Vorfall verwickelt gewesen.

Polizei warnt vor Spekulationen

Einem Bericht der Frankfurter Neuen Presse zufolge soll der Mann den Laster gekapert und die Autos mit Absicht gerammt haben. Die Polizei bestätigte diese Darstellung nicht. Der Fahrer des Lkw „soll von mehreren Passanten erstversorgt worden sein. Dabei soll der Fahrer laut den Passanten mehrmals „Allah" gesagt haben", hieß es in dem FNP-Bericht. Auch diese Darstellung bestätigte die Polizei nicht. Nach Angaben der FNP-Redaktion hatte ein Reporter die Passanten interviewt.

Die Polizei warnte wiederholt vor Spekulationen über den Hintergrund des Vorfalls. „Wir geben heraus, was gesichert ist und nicht, was jemand gehört haben will", sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Westhessen der Deutschen Presse-Agentur. Ermittler seien vor Ort, unter anderem sei ein Hubschrauber im Einsatz. „Es geht um Übersichtsaufnahmen und eine saubere Ermittlungsarbeit."

Der Sprecher widersprach Spekulationen, es herrsche eine „Nachrichtensperre" vonseiten der Behörden. „Gesicherte Erkenntnisse geben wir heraus." Dass der Fahrer festgenommen worden sei, bezeichnete der Sprecher als normal. „Bei jedem Unfall mit so vielen Verletzten fährt ein Fahrer danach nicht einfach davon", sagte er.

Auf Twitter schrieb die Polizei Westhessen: „Trolle oder wilde Spekulationen braucht niemand." Zudem rief sie Zeugen dazu auf, sich zu melden, wenn sie etwas gesehen haben, Videos oder Bilder haben, die mit den Geschehnissen im Zusammenhang stehen. Der Ort des Vorfalls wurde weiträumig abgesperrt. Noch Stunden später stand der große Lastwagen da. Trümmerteile und ausgelaufene Flüssigkeit waren zu sehen. (APA, dpa)