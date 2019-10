So viele Alpintote wie seit Jahren nicht mehr: 61 Tote auf Tirols Bergen

Innsbruck — 983 von insgesamt 2150 Alpinunfällen trugen sich in den vergangenen fünf Monaten in Tirol zu. 1013 Personen wurden dabei allein hier verletzt. 62 von ihnen kamen dabei ums Leben, fast ein Viertel mehr als noch im Jahr zuvor. Mehr Todesopfer gab es zuletzt 2012 und 2013 mit je 63. Tirol ist damit trauriger Spitzenreiter in der Sommerbilanz des Kuratoriums für Alpine Sicherheit.

Auf Österreichs Bergen zogen sich insgesamt 2230 Wanderer, Kletterer und Bergsteiger Verletzungen zu — bei 162 führten diese zum Tod. Das sind deutlich mehr Opfer als noch im vergangenen Jahr. Ein Grund für den Anstieg könnte der ungebrochene Trend zum Bergwandern sein. „Der Wandersport ist gegenwärtig modern und salonfähig geworden, was auch die vollen Hütten auf den Bergen belegen", sagte Karl Gabl, Präsident des Kuratoriums für Alpine Sicherheit, am Dienstag bei einer Pressekonferenz in Innsbruck.

Es starben in diesem Sommer 85 Menschen allein beim Bergwandern — davon 35 in Tirol —­, 2018 waren es 70 (31 in Tirol). Auch bei den Klettertoten kam es 2019 zu einem Anstieg von zwölf auf 15 im Vergleich zum Vorjahr. Acht Kletterer verunglückten in Tirol tödlich. Bei den Forstunfällen stieg die Anzahl der Toten von fünf im Jahr 2018 auf nunmehr 17 (4 in Tirol). Dies sei unter anderem auf die Aufräumarbeiten nach den Unwettern zurückzuführen, meinte Gabl.

Innsbruck, Kufstein, Mayrhofen oder Lienz als Hot-Spots

Eine mögliche Ursache für die hohe Anzahl der tödlich Verunglückten machte der Leiter des Alpindienstes Tirol aus: „Es gab im Jänner starke Schneefälle und der Schnee blieb lange liegen." Auch der Tatsache, dass es im Jahr 2019 in Tirol mehr Nächtigungen gab, schrieb er eine Rolle zu. „Je mehr Personen am Berg sind, desto mehr passiert auch", gab er sich pragmatisch. Das wiederum belege die heurige Zahl von 544 Verletzten in Tirol beim Bergwandern.

Nicht nur diese Zahlen bereiten Hermann Spiegl, Landesleiter der Tiroler Bergrettung, Kopfzerbrechen. „Es sind vor allem die Hot-Spots wie Innsbruck, Kufstein, Mayrhofen oder Lienz", sagte er. An diesen Orten gebe es bis zu vier Einsätze täglich. Auch das noch mangelhafte Ausschöpfen von Sicherheitskonzepten prangerte er an. „Die bereits existente App ?SOS-EU-ALP' kommt noch zu wenig zum Einsatz", sagte er. Derzeit werde diese erst bei zwei Einsätzen pro Woche benutzt, sie würde aber Suchaktionen erheblich vereinfachen, so Spiegl.

Die häufigste Unfallursache beim Bergwandern ist übrigens das Stolpern oder Stürzen mit 75 Prozent. Herz-Kreislaufstörungen machen insgesamt 5 Prozent aus, Erschöpfung macht in der Statistik nur 4 Prozent aus. (TT.com, APA)