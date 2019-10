Fußgänger ging bei Rot über die Straße in Hall: Von Auto erfasst

Hall in Tirol – Von einem Auto wurde ein 45-jähriger Fußgänger am Dienstagabend auf einem Schutzweg in Hall erfasst und schwer verletzt. Laut derzeitigem Ermittlungsstand dürfte der Mann bei Rot über die Straße gegangen sein.

Es war gegen 17.13 Uhr, als ein 73-jähriger Autofahrer mit seinem Auto auf der Tiroler Straße in Richtung Osten fuhr und unmittelbar nach der ampelgeregelten Kreuzung am Löfflerweg gegen den Fußgänger kollidierte. Dieser wurde auf die Straße geschleudert und schwer verletzt. Er musste in die Klinik Innsbruck eingeliefert werden.

Die Polizei überprüft noch, ob der Autofahrer noch bei Grün über die Kreuzung gefahren ist. (TT.com)