Alkolenkerin rammte drei geparkte Autos in Matrei am Brenner

Matrei am Brenner – Eine junge Frau, die sich betrunken hinters Steuer gesetzt hatte, musste in der Nacht auf Mittwoch in die Klinik Innsbruck eingeliefert werden. Die 27-Jährige war gegen 3.15 Uhr auf der Brennerbundesstraße in Matrei am Brenner unterwegs, als sie in einer leichten Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn geriet.

Daraufhin stieß die Einheimische gegen drei geparkte Autos. Bei einem davon wurde ein Rad ausgerissen, ebenso beim Wagen der Lenkerin. Sie musste von der Feuerwehr befreit und mit Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden. Ihr Beifahrer, ein 24 Jahre alter Deutscher, blieb unverletzt. (TT.com)