Gasaustritt in Neustift: Zwei Frauen verletzt, Haus evakuiert

Neustift – Bei einem Gasaustritt wurden am Mittwochnachmittag in Neustift im Stubaital zwei Frauen verletzt. Zu dem Austritt kam es um 14.30 Uhr in einem Mehrparteienhaus. Die zwei Frauen im Alter von 48 und 54 Jahren erlitten jeweils eine Gasvergiftung.

Weil die Ursache des Lecks zunächst nicht klar war, wurde das Haus vorsorglich evakuiert. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr Neustift konnten schließlich Entwarnung geben. Es handelte sich nicht um eine defekte Gasleitung, sondern um eine undichte Gastherme in einer der Wohnungen. Nach zwei Stunden wurde die Evakuierung aufgehoben. Die beiden Frauen wurden zunächst ins Krankenhaus Hall gebracht und mussten am Abend in eine Spezialklinik nach Murnau verlegt werden.

Neben der Feuerwehr standen auch der zuständige Rauchfangkehrer und Mitarbeiter der TIGAS im Einsatz. (TT.com)