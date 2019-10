Slowene starb auf Toilette in steirischem Lokal: Obduktion angeordnet

Leibnitz – Ein 75-jähriger Slowene ist am Mittwochnachmittag auf der Toilette eines Lokals in der Südsteiermark gestorben. Sein 57-jähriger Begleiter fand ihn reglos am Boden liegend. Eine Reanimation blieb ohne Erfolg, teilte die Polizei mit. Da die Todesursache nicht klar ist, hat die Staatsanwaltschaft Graz eine Obduktion angeordnet.

Der betagte Slowene war zusammen mit einem Bekannten in Leibnitz einkaufen. Gegen 15.15 Uhr wurde dem Mann schlecht und er ging auf die Toilette des Lokals. Als er nach 15 Minuten nicht zurück war, schaute der 57-Jährige nach ihm. Als er seinen Bekannten reglos am Boden sah, alarmierte er sofort den Notarzt. Als dieser eintraf, konnte er aber nur mehr den Tod feststellen. Die Polizei vermutet, dass der Slowene einen Infarkt erlitten hat, aber das sei nicht sicher. Daher wird die Leiche nun obduziert. Ein Ergebnis lag Donnerstagvormittag noch nicht vor. (APA)