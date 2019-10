Drei Schwerverletzte bei Explosion in Linzer Recycling-Bertrieb

Linz — Bei einer Explosion in der Nähe des Flughafens Hörsching in Linz sind drei Menschen schwer verletzt worden. Der Vorfall ereignete sich am Donnerstag kurz nach acht Uhr in der Halle eines Müllentsorgungsbetriebes in Hörsching, wie die Polizei am Vormittag mitteilte. Die Ursache der Explosion war zunächst unklar. Sechs weitere Menschen wurden den Angaben zufolge leicht bis mittelschwer verletzt. Laut einem Polizei-Sprecher hat es in einer Halle, in der eine Pressanlage steht eine Explosion bzw. eine Verpuffung gegeben. Die Ursache dafür sei derzeit noch unklar.

Video von YouTube Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und YouTube ausgetauscht. Nähere Infos dazu finden Sie in den Datenschutzbestimmungen von YouTube. Zustimmen und Abspielen

Inhalte von Drittanbietern generell laden

Insgesamt standen 18 Feuerwehren mit 250 Mann im Einsatz. „Wir schauen, dass wir zumindest eine Halle retten können. Zwei Hallen sind aber bereits völlig zerstört", erklärte der Einsatzleiter der Freiwilligen Feuerwehr Hörsching, Andreas Platzer gegenüber den Oberösterreichischen Nachrichten (OÖN). Der Brand in zwei Hallen war am späten Vormittag unter Kontrolle. Ein Ausbreiten des Feuers auf weitere Betriebsanlagen wurde vorerst verhindert..

Während des Vorfalls haben sich 23 Personen in der Halle befunden. Derzeit befinde sich aber niemand mehr in den Hallen, es gebe keine Vermissten, sagte Platzer. (TT.com)