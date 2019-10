Zillertaler Jäger (65) schleppt sich nach Autoabsturz zurück auf Forstweg

Stummerberg – Bei einem Autoabsturz in Stummerberg wurde Donnerstagfrüh ein 65-jähriger Jäger verletzt. Der Einheimische war gegen 7.40 Uhr auf einem Forstweg im Märzengrund (Bereich Triplon-Alm) unterwegs, als er über den Fahrbahnrand hinausgeriet. Laut eigenen Angaben hatte er nach Wild Ausschau gehalten.

Sein Geländewagen stürzte sich überschlagend etwa 15 Meter über einen Steilhang ab, bevor er in einer Senke liegen blieb. Dabei zog sich der Mann einen Knöchelbruch zu. Er konnte sich selbst aus dem Wagen befreien und auf den Forstweg schleppen, wo er von Jagdkollegen gefunden wurde. Diese setzten die Rettungskette in Gang. Der Jäger wurde mit dem Rettungshubschrauber in das Krankenhaus Schwaz geflogen. (TT.com)