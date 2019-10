Zehnjährige auf Schutzweg in Innsbruck von Auto erfasst

Innsbruck – Eine Zehnjährige wurde am Donnerstagnachmittag bei einem Verkehrsunfall auf der Reichenauer Straße in Innsbruck verletzt. Das Mädchen war mit einem Tretroller unterwegs und wollte die Straße auf einem Schutzweg überqueren. In diesem Moment kam ein 51-jährige in seinem Auto angefahren. Aus noch unbekannter Ursache kollidierten der Wagen und das Kind.

Die Schülerin erlitt beim Sturz Verletzungen unbestimmten Grades. Sie wurde von der Rettung vor Ort versorgt. Ihre Eltern brachten die Zehnjährige anschließend in die Klinik. (TT.com)